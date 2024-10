Arias joga pelo Flu. Flamengo tem desfalques. Informações e palpites do PVC

Quinta-feira, Maracanã, 20h

ANÁLISE - O Flamengo pediu a inversão de datas de Brasileirão e Copa do Brasil sabendo que jogaria desfalcado nesta quinta-feira. O Fluminense brigou para não ter desfalques e conseguiu com a conversa de Mano Menezes com Jhon Arias. Mesmo assim, o rubro-negro parece mais forte.

FLAMENGO - Problemas - Gérson (machucado), De la Cruz (retorno da seleção do Uruguai), De Arrascaeta (retorno da seleção do Uruguai), Plata (retorno da seleção do Equador), Varela (retorno da seleção do Uruguai), Pulgar (retorno da seleção do Chile), Éverton Cebolinha (machucado), Pedro (macucado), Luiz Araújo (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan e Léo Ortiz; Michael, Alcaraz e Bruno Henrique; Gabriel. Técnico: Filipe Luís

Últimos cinco jogos - v-v-v-e-d

FLUMINENSE - Problemas - Marcelo (terceiro cartão), Keno (terceiro cartão), Thiago Silva (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Fábio Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli e Bernal; Arias, Ganso e Lima; Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Últimos cinco jogos - v-d-d-d-v