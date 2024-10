Nove desfalques prováveis por sobras da Fifa. Informações e palpites do PVC

Kuscevic levou o terceiro cartão amarelo e desfalcaria o Fortaleza contra o Atlético de qualquer maneira. Mas ontem disputou 90 minutos na derrota do Chile para a Colômbia, em Barranquilla. Kervin Andrade, na Venezuela, também desfalca o Tricolor de Aço. No mesmo jogo, Alan Franco, Junior Alonso e Vargas estavam em campo pelo Chile na tarde de terça-feira e não devem ser titulares do Atlético, no Castelão.

Data Fifa acabou, mas os jogos só deveriam voltar a acontecer no final de semana. É chato? Azar! Time não pode jogar desfalcado por causa de convocação, como a Fifa determina desde 1994, quando criou as datas exclusivas para os times nacionais.

O São Paulo receberá de volta Bobadilla, que disputou 25 minutos, Ferraresi, 88 minutos pela Venezuela, Jamal Lewis, que ficou no banco de reservas todo o tempo pela Irlanda do Norte contra a Bulgária, mas tem viagem longa entre Belfast e Guarulhos. O Vasco receberá Puma Rodriguez, reserva de Marcelo Bielsa em Uruguai x Equador.