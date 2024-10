Seleção enfrentará a política brasileira e a seleção peruana em Brasília

As entrevistas do fenomenal goleiro Barbosa, para explicar a derrota da seleção contra o Uruguai, o Maracanazo em 1950, sempre passaram pela política. Ele repetia com razão e brilho como o ambiente mudou na última semana de Copa do Mundo, quando a delegação saiu de sua concentração no alto do Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, e transferiu-se para São Januário. Em ano de eleições para Presidente da República, Vice-presidente, vinte governadores, treze vice-governadores, 21 senadores, 304 deputados, as visitas aos jogadores eram constantes.

E olha que nem havia celular para pedir fotografias.

A derrota nunca acontece por uma só razão, mas a política fez parte daquele cardápio. Com sucesso ou insucesso, comporá também o repertório da seleção nestes dois primeiros dias em Brasília, o pior lugar do mundo para se jogar em meio à tentativa de afirmação técnica da seleção e à crise política da CBF.