Os calotes do Corinthians e a pressão do Flamengo

O Flamengo está certo ao dizer que não aceita o contrato do Corinthians com a Brax como garantia pela compra de Hugo Souza.

Mas isso tem a ver com a compra do goleiro, que só precisa ser efetivada no final do ano. Os pagamentos para adquirir definitivamente o arqueiro estão previstos para janeiro de julho de 2025 e 2026, quatro parcelas.

Falar sobre isso agora dá a falsa impressão de que Hugo não pode jogar pelo Corinthians, contra o Flamengo, a semifinal da Copa do Brasil.