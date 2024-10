Sem Washington Olivetto, o Brasil perde um pouco mais de sua inteligência

Por que corintiano não tem H e Democracia Corinthiana, sim.

Porque Washington Olivetto apanhou no ar uma frase de Juca Kfouri e registrou o termo que dizia tudo sobre um clube que, no início dos anos 1980, desafiava a lógica caduca e burra do futebol brasileiro.

A marca "Democracia Corinthiana" incomodou muita gente, mas sobrevive até hoje, como toda a obra de um dos mais geniais comunicadores da história do país.