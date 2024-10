A difícil relação entre expectativa e realidade na seleção brasileira

A bola circulou bem, com passes pelo chão, na defesa e no meio de campo. Boa saída de jogo, depois das falhas de Abner, Danilo e Éderson no primeiro gol. Não deu mais susto, depois do chute de longa distância de Osorio, aos 8 minutos. O Chile finalizou outras cinco vezes, mas não ameaçou concretamente.

O Brasil também não. Só chutou três vezes no alvo e este é ainda um problema.

Mas a bola parou no meio de campo e, com 68% de posse e 94% de acerto de passes, o controle da partida passou a ser brasileiro.

O jogo é insosso, mas controlado. Muito melhor do que contra o Paraguai e mesmo do que a vitória sobre o Equador. Mesmo que nos últimos três jogos o número de chutes na meta seja idêntico (3), a seleção se aproximou mais.

Foi positiva a estreia de Igor Jesus, criticada antes da partida. Boa a troca de Savinho por Luiz Henrique. O botafoguense entrou com o mérito de ver o que estava acontecendo.

Este parece ser o ponto a se enxergar. Tem trabalho, muito trabalho, para transformar um grupo de bons jogadores numa equipe competitiva.