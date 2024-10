Brasil melhora, sai do sufoco e vai à quarta colocação com gols de Botafogo

O inicio do jogo da seleção brasileira, em Santiago, foi trágico. Falha tripla, de Abner, que permitiu o cruzamento, Danilo, que observou a bola passando por cima de sua cabeça, e do goleiro Éderson, adiantado no cabeceio de Vargas. Chile 1 x 0 no primeiro minuto.

Foram 20 minutos de sustos constantes, apesar de apenas um chute de longa distância, de Osorio, depois do gol de Vargas. Então, o Brasil conseguiu colocar a bola no chão e melhorou, ainda com atuações ruins de André e Lucas Paquetá.

Criou a primeira finalização com Rodrygo, chegou ao gol numa rara jogada de profundidade de Savinho. O garoto do Manchester City está com a confiança de quem é treinado e querido por Guardiola, brilhou no cruzamento para Igor Jesus. Foi só.