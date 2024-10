Botafogo, Cruzeiro e São Paulo sairão de casa na reta final; Palmeiras, não

Assim, o Palmeiras limpa seu caminho, enquanto outros três gigantes do futebol brasileiro terão de sair de seus estádios na reta final. O São Paulo enfrentou o Corinthians em Brasília e jogará contra o Vasco no Brinco de Ouro, em Campinas.

O Botafogo voltará ao Maracanã após dez anos, para enfrentar o Criciúma na sexta-feira, 18 de outubro.

E o Cruzeiro deve enfrentar o Criciúma no Independência, por causa do show de Bruno Mars, no Mineirão, mesmo razão da saída provisória do Botafogo do Nílton Santos.

No ano, o Palmeiras deixou o Allianz Parque nove vezes, mas cinco delas pela crise do gramado, do início do ano — Ituano, Corinthians, Mirassol, Botafogo-SP e Ponte Preta. O plano conjunto entre clube e W. Torre é de sair entre três e quatro vezes por espetáculos musicais. Isto está se cumprindo neste ano Por shows, o Palmeiras jogou fora do Allianz contra Athletico Paranaense e Internacional, em Barueri, Cuiabá e Atlético Mineiro, em Campinas.

O Cruzeiro jogou fora do Mineirão contra Athletico, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Bragantino, no Independência, Fortaleza, em Cariacica, e deve jogar com o Criciúma, novamente no Horto.