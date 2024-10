Que o Flamengo proteja um grande técnico para o Brasil

O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e, seis meses depois, tem um dos piores de sua história.

Filipe Luís pode ser um dos melhores, como Paulo César Carpegiani, o único campeão mundial pelo rubro-negro. Nasceu jogador, virou técnico substituto de Dino Sani, tornou-se uma lenda como treinador, mesmo com o clube da Gávea contratando muitos outros mais renomados.

Filipe Luís é, acima de qualquer coisa, bom caráter. Um gentleman. Jamais diria que não aceitou na hora, jamais diria que afirmou "resolvam a questão do Tite e, depois, venham falar comigo". Quando diz que Marcos Braz foi buscá-lo no campo 6, do Ninho do Urubu, não pode ter sido no domingo à noite, nem antes das 7h da manhã de segunda. "Você topa?" "Topo!"

A articulação da diretoria é anterior e Filipe Luís é, acima de tudo, bom caráter. Não trairia a confiança de Tite, antes de sua demissão. A versão de Marcos Braz, de que ligou para o agente de Tite, Gilmar Veloz, às 7h da manhã, é confirmação do pecado. Quer dizer que não ligou para Tite? Ligou para o empresário? Demitiu sem falar com o funcionário?

O Flamengo é que não é feito de confiança em seu ambiente interno, como demonstram as maneiras como foram demitidos Paulo Sousa, Jorge Sampaoli e Tite. Que não seja assim com Filipe Luís.

O novo técnico efetivo do Flamengo tem potencial para ser um dos melhores da história do país. O Flamengo contratou sua melhor opção de mercado. Espera-se que tenha um dos melhores de sempre daqui a seis meses.