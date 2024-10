São Paulo aprova fundo de investimentos como estratégia para ser mais forte

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovará até o final desta quarta-feira o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios (FIDC) a ser administrado pela Galápagos. A ideia é trocar a maior parte da dívida bancária do clube, que bateu R$ 217 milhões no final de 2023. Para isso, pretende-se montar o fundo com R$ 240 milhões. O FIDC produzirá um novo sistema de governança com teto de gastos de R$ 350 milhões ou 50% da receita bruta — o que for menor.

Ou seja, o São Paulo terá responsabilidade na sua gestão a tentativa de melhorar sua situação financeira nos próximos quatro anos e meio e voltar a ocupar um lugar de destaque entre os clubes mais ricos, poderosos e vitoriosos do Brasil.

Como tudo na vida, há o risco de as Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs) crescerem muito em investimento e o teto de gastos diminuir, por um período, a competitividade. Não é nisso que se acredita. Ao contrário, o São Paulo será competitivo em 2025, como foi neste ano nas disputas de Libertadores, Copa do Brasil e com a melhor classificação no Brasileirão desde a quarta colocação de 2020, quando o time era dirigido por Fernando Diniz.