Filipe Luis dá ousadia ao Flamengo, mas haverá Corinthians em Itaquera

Independentemente do resultado, das três bolas nas traves, do gol anulado de Gabigol, da chance que o Corinthians terá no jogo de volta em Itaquera.

O Flamengo pressionou a saída de jogo do Corinthians e atacou por noventa minutos.

Foi Pep Luis total... Ops... Pep... Quer dizer, estilo Filipe Luís.