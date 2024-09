Botafogo ou Palmeiras líder? Flamengo contra crise. Informações e palpites

CURIOSIDADE - No último confronto, em 2018, o Inter ganhou por 2 x 1, com gol da vitória marcado por D'Alessandro, aos 40 do segundo tempo.

RETROSPECTO - Nos últimos cinco jogos no Beira-Rio, pela Série A, duas vitórias do Internacional, dois empates e uma do Vitória.

PALPITE - Internacional

ARBITRAGEM - Wágner do Nascimento Magalhães (RJ); Rodrigo Henrique Corrêa (RJ), Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Daiane Muniz (SP)

BAHIA x CRICIÚMA