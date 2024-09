André Jardine é o técnico mais vencedor da história do América do México

A conquista do América do México na Campeones Cup, torneio que reuniu os campeões mexicano e norte-americano, transformou o brasileiro André Jardine no técnico mais vencedor da história do América do México.

Alguém perguntará: e daí?

Daí que a reflexão sobre o treinador campeão olímpico pela seleção brasileira, em Tóquio 2020, e que só teve chance no São Paulo por oito partidas, no início de 2019. Até ser eliminado pelo Talleres, na Libertadores, antes da fase de grupos.