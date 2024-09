Atlético x Fluminense traz de volta a mística do 'Eu Acredito!'

O Atlético será diferente do que foi no Maracanã e nas quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo.

Não terá como prioridade apenas a marcação individual, o que produzirá naturalmente o deslocamento de Paulinho para jogar mais perto de Hulk.

O Fluminense não vai apenas se defender. É o compromisso assumido dentro do vestiário tricolor.