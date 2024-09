Palmas para Yuri e Romero, festa para Memphis, vida para o Corinthians

O Corinthians renasce com seus 21 contratados do ano, sete na janela de transferências, dois depois dela — Memphis e Carrillo. Nos últimos seis jogos, cinco vitorias. A única derrota aconteceu contra o líder do Campeonato Brasileiro, em partida de pênalti perdido, por Romero.

Melhores momentos: Corinthians 3 x 0 Fortaleza

Ramón Díaz revitaliza o 4-3-1-2, com losango de meio-de-campo. Escala Carrillo na função de terceiro homem de meio-de-campo, por não ter mais a vitalidade e velocidade dos tempos do Sporting de Lisboa e seleção peruana.

Memphis entrou novamente aos 19 minutos do segundo tempo e deu sua primeira assistência, para o 3 x 0, marcado por Pedro Henrique.

Deu até para o holandês ser apresentado à chatice do VAR sul-americano, depois de conhecer o êxtase da torcida do Corinthians com sua presença.