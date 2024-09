Cruzeiro demite Seabra na posição mais alta da tabela entre todas as trocas

O Cruzeiro entendeu que é hora de mexer o doce. Contratou Fernando Diniz, ótima escolha.

Gíria da cozinha mineira que explica a tentativa de não deixar desandar o que está encaminhado.

Apesar da convicção da diretoria de que é ncessário buscar um novo caminho antes do segundo jogo das semifinais da Copa Sul-Americana, a impressão é de que o velho vício do futebol do Brasil apareceu.