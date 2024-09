Palmeiras consegue resultado importantíssimo em jogo duro contra o Vasco

O Palmeiras alcançou resultado extraordinário com boa atuação, mas num jogo muito difícil. O Vasco vendeu caro a perda de sua invencibilidade de seis rodadas, que se confirmou com gol de Flaco López, nono dele no campeonato. O Brasileiro segue com disputa Botafogo x Palmeiras, que pode se resolver no confronto direto do dia 1 de dezembro.

Os primeiros 22 minutos de jogo, sem nenhuma finalização, explicaram por que os jogos não podem acontecer às 16 horas nas condições climáticas do Centro-Oeste, meio do ano. É sempre seco e muito quente, independentemente de estarmos na maior seca da história do Distrito Federal.

Então, veio o passe errado de Rayan, López aproveitou e finalizou para fazer 1 x 0. O jogo se abriu depois disso, com finalizações perigosas, como cabeceio de Murilo, após cobrança de escanteio de Felipe Ânderson, e chute de Raphael Veiga na trave.