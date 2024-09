Vasco x Palmeiras começará às 16h e clima será maior adversário

Vasco x Palmeiras até poderiam jogar em Brasília, mas a decisão certa seria adiar o início da partida por menos duas horas. Às 16h, em meio à maior seca da história do Distrito Federal, com previsão de 33 graus de temperatura e 15% de umidade do ar, a chance de o primeiro tempo inexistir é gigantesca.

A fumaça do incêndio no Parque Nacional diminuiu e não há sinais de fuligem perto do Mané Garrincha.

Mas o calor e ar seco seguem.