Palmeiras terá Allianz Parque em possível decisão contra o Botafogo

O Palmeiras enfrentará o Vasco em Brasília, mando vascaíno, no próximo domingo. Na semana seguinte, enfrentará o Atlético Mineiro, em Campinas, no sábado, 29 de setembro. Apesar de ter solicitado à CBF a mudança da data para segunda-feira, 1 de outubro, por causa do show de Eric Clapton, no Allianz Parque, o clube não teve seu pedido atendido, em função da participação do Atlético nas semifinais da Copa do Brasil.

Essa será a última saída de casa do Palmeiras neste ano de 2024. Surgiu dúvida entre torcedores sobre o espetáculo musical da banda "Bring me the Horizon", agendada para 30 de novembro, véspera da partida contra o Botafogo, pela 36a rodada. O encontro pode ser decisivo para o Botafogo ganhar o título ou para o Palmeiras tentar o tricampeonato.

Apesar da coincidência de datas, já há sinalização da W. Torre de que será possível realizar o jogo no Allianz Parque, com retirada do palco e com público no gol norte. O jogo pode até não ser decisivo, dependendo do que acontecer daqui até o final de novembro. O Botafogo pode chegar campeão, depender de uma vitória no Allianz para confirmar o título, ou o Palmeiras pode estar na briga pelo tri. Em todas as circunstâncias, a partida não sairá do Allianz Parque.