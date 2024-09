Corinthians pode ser insolúvel sem SAF ou Recuperação Judicial

A afirmação não é deste colunista, mas do economista e consultor de gestão esportiva, Cesar Grafietti.

Em entrevista ao De Primeira, do Uol, falando sobre o projeto de Fair Play Financeiro que montou, a pedido da CBF, e sobre as finanças de clubes brasileiros, Grafietti afirmou que o Corinthians tem situação delicada e que imagina um destino com jogadores recusando o projeto do clube, se não houver pagamentos em dia de salários e dívidas aumentando.

"A situação pode ser insolúvel e obrigar a Recuperação Judicial ou à criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol", disse Grafietti.