Atlético trava São Paulo com marcação individual e vence em passe de Scarpa

Gabriel Milito conhece Luis Zubeldia desde os 16 anos, quando compartilharam o vestiário da seleção argentina sub-17, eliminada pelo Brasil de Ronaldinho Gaúcho nas quartas de final. Só mais tarde, com Bielsa, Milito virou adepto da marcação individual.

Foi sua estratégia no Morumbis.

Saravia com Lucas, Junior Alonso com Calleri, Arana com Rato, Otávio com Luciano, Scarpa voltava com Wellington até o fim, o que fazia parecer linha de cinco, embora pelp sistema fosse 4-4-2, na parte defensiva.