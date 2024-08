São Paulo segue busca por bicampeonato que só Cruzeiro possui

Campeão de tudo, pelas conquistas da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa deste ano, o São Paulo tem como prioridade a Libertadores, mas segue a busca por um título que apenas o Cruzeiro conseguiu: bi consecutivo da Copa do Brasil.

No passado, entre 2000 e 2012, era impossível o bicampeonato, porque a Copa do Brasil levava à Libertadores e quem disputava o torneio continental não participava da Copa di Brasil, para não congestionar o calendário.

A volta do bom senso e da possibilidade de jogar os dois torneios inchou o número de partidas e permitiu o bi do Cruzeiro, sob o comando de Mano Menezes.