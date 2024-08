O Fortaleza entra na briga pela liderança

No final de semana, o Fortaleza enfrentará o Criciúma, no Castelão. O Botafogo vai a Caxias do Sul enfrentar o Juvemtude e o Flamengo recebe o Palmeiras, no Maracanã.

Não é improvável uma vitória do Fortaleza e empates dos dois líderes por pontos ganhos, Botafogo (43) e Flamengo (40). Neste caso, o Fortaleza assumiria a segunda colocação por pontos ganhos, mas se manteria com 20 perdidos, melhor do que os 22 de Bota e Fla.

É um delírio pensar em título? "Vamos delirar juntos", respondeu o presidente Marcelo Paz, em entrevista ao programa De Primeira, do Uol.

Por ora, não é esta a projeção. Mas ser líder por pontos perdidos é bem possível.