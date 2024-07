São Paulo deu chapéu no Flamengo por preço mais baixo do que se imaginou

O entendimento é de que Marcos Antônio pode jogar como segundo volante, porque o São Paulo faz saída de três e o segundo homem de meio-de-campo é um construtor. Também porque o jogador, que vinha atuando como meia no Paok, da Grécia, entende que sua posição de origem é segundo volante.

Aparentemente, Marcos Antônio será mais útil no São Paulo do que seria no Flamengo, que tem outras opções para a mesma função. Talvez esta tenha sido a razão de o rubro-negro não ter ido mais longe na negociação com a Lazio.