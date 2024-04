Campeões estaduais registraram recordes de norte a sul do país

O Flamengo é campeão estadual com a melhor defesa do Rio de Janeiro em 113 anos e diante de 60.490 pagantes, 65 mil presentes, maior público do Brasil neste ano. Mais do que Fluminense x LDU na finalíssima da Recopa Sul-Americana.

O Atlético ganhou o pentacampeonato mineiro com público presente recorde do Mineirão: 61.582! O ponto negativo foi o primeiro clássico no Mineirão com torcida única. Só cruzeirenses, para ver a festa atleticana.

O Palmeiras foi tricampeão paulista com 44.446 pagantes no Allianz Parque, segundo maior público dos dez anos do estádio, apenas onze pagantes a menos do que Palmeiras 2 x 1 Corinthians, em abril do ano passado.