As arquibancadas do Maracanã gritam seu amor: 'Fica, Gabigol!'

As arquibancadas do Maracanã reagiu com o coro "Fica, Gabigol!" ao vídeo gravado do atacante com uma medalha e a camisa comemorativa do 38º título carioca do Flamengo. Na semana passada, em forma de adesivo, a torcida já tinha demonstrado seu apoio ao autor dos três gols que deram duas Libertadores ao Flamengo nos últimos cinco anos. "#FechadocomGabigol." Ao receber o papel autocolante, um grande amigo mandou mensagem: "Não tem jeito. A torcida ama ele!"

Nenhum presidente de clube deve governar pelas redes sociais nem atender a tudo o que a voz do povo pede. Por outro lado, precisa estar atento aos fatos, não permitir que sua própria opinião seja soberana, como se fosse um déspota, um Rei Sol. As manifestações das arquibancadas do Maracanã são democráticas e soberanas. Um "Eu te amo, Gabigol" em forma de canção.

O herói de duas Libertadores não é perfeito, custa caro e causa mal-estar, muitas vezes. Foi muito mal no episódio do exame antidoping. Não fraudou o teste, mas burlou o protocolo. É grave, porque muitos usuários de anabolizantes do passado usavam a privacidade do momento de urinar, para despejarem urina alheia na hora do teste.