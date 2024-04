O Domingão do Hulk e o Flamengo da melhor defesa em 113 anos

O motivo da decisão mineira ter começado às 15h30 foi a junção da tabela da Conmebol, com jogos de Cruzeiro e Atlético na quinta passada, com a grande de programação da emissora detentora dos direitos. Para que o Domingão do Hulk começasse no horário, precisava haver a final um pouco mais cedo. Então, viu-se o Domingão do Hulk.

Por pouco, porque o Cruzeiro jogou bem, abriu o marcador e tomou a virada com o gol de pênalti do artilheiro do Galo dos últimos quatro anos. O terceiro gol, o do penta, veio com Scarpa, já nos acréscimos.

No Rio, a curiosidade foi Bruno Henrique marcar o gol que valeu a taça. O time com apenas um titular remanescente da formação de 2019, De Arrascaeta, precisou de um velho ídolo para sair do 0 x 0.