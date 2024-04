Clubes da Liga Forte União fecham transmissões internacionais do Brasileiro

O contrato internacional terminou em 2023, havia enorme dificuldade para manter os direitos para fora do país, mas os 11 clubes da Série A, filiados à LFU, chegaram a acordo.

Isso implica transmitir jogos de clubes também da Libra, mas só quando jogarem como visitantes contra Fluminense, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Internacional, Athletico Paranaense, Fortaleza, Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Assim, no exterior, se poderá assistir a Fluminense x Flamengo, Cruzeiro x Palmeiras, Vasco x São Paulo, mas apenas quando o mando pertencer ao clube da Liga Forte União.

Não é a situação ideal. Mas, ao menos, mantém-se a exibição dos jogos do Brasil no exterior, cartão de visitas, para quando a Liga nascer — se é que vai. O dinheiro não é grande, mas segue a lógica do que fizeram os ingleses no início da Premier League. Oferecer os jogos a título de degustação, para vender caro nos contratos posteriores.