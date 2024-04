Só uma vitória e Brasil tem pior início de Libertadores da era moderna

O São Paulo não teve sorte, com três lesões no primeiro tempo, de Rafinha, Lucas e Wellington Rato.

Mudou o capitão duas vezes, com as perdas dos líderes Rafinha e Lucas.

Com oito minutos de acréscimos, Thiago Carpini decidiu fazer a alteração de Rato apenas no intervalo, ou perderia uma janela de mudanças e não poderia mexer mais no segundo tempo.

A decisão era muito difícil. Mas, nos oito minutos de acréscimos, Ruiz Rodriguez marcou o primeiro do Talleres.

Mudou o jogo, que começou com o Talleres melhor, teve o Tricolor reagindo e jogando bem vinte minutos, até ter de jogar oito minutos com um homem a menos.

O gol do Talleres permitiu que jogasse com bolas longas no segundo tempo e, aos sete, Rubem Botta marcou o segundo.