São Paulo tenta primeiro gol da historia contra o Talleres

Também nunca fez gol no Talleres. De modo a compreender se o primeiro bom resultado não vier na estreia.

O jogo em Córdoba é difícil, o Talleres está em segundo lugar em seu grupo no Copa da Liga Argentina e o estádio Mario Kempes deve receber mais de 40 mil espectadores.

Na história, são quatro jogos entre o time argentino e o Tricolor. Três empates por 0 x 0 e uma vitória da equipe de Córdoba por 2 x 0, que serviu para eliminar o São Paulo na fase preliminar aos grupos da Libertadores 2019. André Jardine era o treinador, Arboleda o único remanescente.

Antes, na Copa Mercosul de 2001, dois empates por 0 x 0. No segundo, o São Paulo era dirigido por Nelsinho Baptista, tinha Rogério Ceni no gol e um ataque com Leonardo, Kaká, França e Luís Fabiano. Não conseguiu marcar no Talleres, na época dirigido por Ricardo Gareca.

James Rodriguez será titular.