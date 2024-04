Palmeiras teve jogos de 2022 investigados e MP-GO não vê mancha em título

Em absoluto silêncio, sem nenhum alarde, o MP-GO puniu 17 jogadores e nove criminosos que comandavam o esquema de comprar o comportamento de atletas. Eduardo Bauermann, do Santos, Alef Manga, do Coritiba, Gabriel Tota, do Juventude, são os casos mais famosos.

Assim como o Operação Penalidade Máxima, todos os grandes escândalos do futebol foram investigados em sigilo. John Textor age diferente. É como se avisasse que vai ao Centro de Treinamento da Barra Funda, para provar que cinco profissionais do São Paulo foram corrompidos.

O sigilo foi a arma da investigação do Tottonero (1980) e Calciopoli (2006), na Itália, as tentativas de comprar jogadores pelo presidente do Olympique de Marselha, Bernard Tapie, na França, a Máfia da Loteria Esportiva, matéria pautada por Juca Kfouri e apurada pela dupla Sérgio Martins e Ronaldo Kotscho, da revista Placar (1982). Também foi em silêncio toda a investigação do Ministério Público até a revista Veja publicara reportagem de André Rizek com o caso Edílson Pereira de Carvalho (2005).

Como afirma o senador Jorge Kajuru, não se deve matar o mensageiro, porque a mensagem não chegará. Neste caso, não dá para dizer que John Textor não diz a verdade. Mas é possível afirmar que sua estratégia não é apropriada na opinião de dez entre dez investigadores. Todas as apurações bem-sucedidas são sigilosas.

Sabe-se que todos os escândalos do esporte estão ligados às apostas, ou ao doping. Para um empresário tão próspero, o melhor também seria não estampar uma bet na camiseta do Botafogo. A Pari Match foi fundada na Ucrânia e teve sede no Chipre até o final do ano passado.