Derrota do Grêmio evidencia necessidade de mudança no calendário

O calendário brasileiro ri dos finalistas de estaduais representantes do país na Libertadores.

Escolha de Sofia.

Estrear com reservas e correr o risco de perder na América do Sul? Ou desgastar o time e gerar uma crise com eventual derrota no estadual. É óbvio que a prioridade da temporada é a Libertadores, mas a pressão de uma derrota para um rival, ou pior, para um pequeno, amplia a dificuldade da decisão.