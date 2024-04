Futebol é credibilidade. Ministério Público de Goiás ajuda. Textor, não

Existe manipulação de resultados no futebol brasileiro.

O Ministério Público de Goiás comprovou isso e baniu do futebol, com extensão internacional, os jogadores Ygor Catatau, Gabriel Tota e Matheus Gomes. As penas depois podem ser mudadas, mas foi a decisão inicial. Alef Manga tentou fugir para o futebol do Chipre, mas sua pena de 360 dias recebeu validação da Fifa. Não pode jogar no mundo todo. Tudo fruto do escândalo apurado devidamente pelo MP-GO, que investigou silenciosa e profundamente os casos causados pela legalização dos sites de apostas em 2018.

O buraco negro até a regulamentação em 2023 produziu um festival de compras de jogadores.