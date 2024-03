Santos domina meio de campo para vencer Palmeiras na primeira final

Era justo. O Santos foi melhor no primeiro tempo e definiu aos 2 minutos da segunda etapa.

O Palmeiras só melhorou com as mudanças. Endrick só saiu pela lesão na coxa, Zé Rafael deu lugar a Richard Rios, para tentar parar mais o jogo no meio, Vanderlan entrou na vaga de Piquerez, dispersivo.

Vanderlan criou a chance mais clara do Palmeiras, cruzando para Rony. João Paulo salvou no pé da trave direita.

A força do Santos está em seu meio de campo. Também na velocidade de Guilherme.

O Palmeiras fracassou nesse setor, na Vila Belmiro.

A decisão será semana que vem, no Allianz Parque.