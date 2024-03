Há 55 anos, Santos campeão sobre o Palmeiras, que tinha 10 jogos a menos

Pelé foi tricampeão dois anos seguidos no mesmo dia.

Embora se trate de uma frase de efeito, é a pura verdade. No dia 21 de junho de 1969, o Santos foi tricampeão paulista, no Morumbi, contra o São Paulo, com empate por 0 x 0. No ano seguinte, também 21 de junho, o Brasil foi tri, no México, vencendo a Itália por 4 x 1.

Mais incrível do que isso, só a conquista do bicampeonato, em 1968.