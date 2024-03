Arsenal para ataque do City e Klopp é top da Premier League

O segredo do Arsenal parar o ataque citizen, implacável, mas com apenas uma finalização no alvo, foi o sistema e o posicionamento perfeitos.

O zagueiro francês Saliba foi o melhor em campo. De longe!

Apesar da extraordinária participação de Rodri, com 91% de acerto em 144 passes no jogo.

O City, no entanto, só conseguiu um chute no alvo e isto se deveu muito ao papel firme na marcação de Rice, Jorginho, Gabriel Magalhães e, principalmente, Saliba.

Os contra-ataques resultaram em dois chutes certeiros do Arsenal. Um dos contra-golpes foi desperdiçado pela demora do belga Trossard em servir Martinelli, que entraria frente a frente com o goleiro alemão Ortega — Éderson segue machucado.

Não há mais encontros entre os três candidatos ao título, Liverpool com 67 pontos, Arsenal com 65, City com 64.