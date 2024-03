Puma x Adidas: atendimento prioritário deve ser levado em conta na disputa?

A Puma diminuiu sua produção normal e realizou, rapidamente, o plano do Palmeiras.

A camisa foi um sucesso estrondoso, com escudo, marcas de patrocinadores e até o símbolo da Puma em tom branco, com fundo branco.

A marca alemã já deixou claro que pretende renovar o contrato com o Palmeiras por, pelo menos, mais três anos. A parceria vem desde 2019 e rendeu dez títulos.

A Adidas negocia com o Palmeiras depois de ter perdido o contrato do São Paulo para a New Balance e, ao mesmo tempo, conversa pela renovação com o Flamengo.

A partir de 2025, a Puma deverá vestir também o Bahia, por contrato com o grupo City.

Mas deixa claro o desejo de renovar com o Palmeiras.