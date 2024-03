Ba-Vi e Clássico-Rei dão calor ao outono do futebol do Brasil

O outono começou quente, com a notícia absurda da liberdade de Daniel Alves e seguiu, à tarde, com o bom senso do Superior Tribunal de Justiça ao homologar a sentença italiana e pedir a prisão de Robinho no Brasil.

O ex-país do futebol havia de nos lembrar das coisas boas que ainda se produz aqui, dentro de campo ou nas arquibancadas.

Então, 39 mil pessoas pagaram ingresso no Castelão, para assistir ao clássico Fortaleza 0x1 Ceará, de absoluto equilíbrio e um gol de Raí Ramos, que mantém o tabu de o Tricolor não vencer o rival pela Copa do Nordeste.