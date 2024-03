Corinthians avança na Copa do Brasil com mistérios de Yuri e Igor

Os R$ 25 milhões pagos pelo centroavante são, em parte, pelo investimento de Igor Zveibrucker, empresário que trabalhou com o ex-goleiro Yamada, no Camboriú.

Yamada trabalhou com Augusto Melo nas divisões de base do Corinthians.

Igor investe (ou empresta) dinheiro no (ao) Corinthians.

Yuri Alberto foi caro, mas começará a se pagar com seus gols. Hoje, tem um a menos do que López, goleador do Palmeiras, e o dobro de Calleri, do São Paulo.

Se Igor vai sair caro ou barato, só o tempo poderá dizer.