Liminar do Banco Santander pode acabar com patrimônio do esporte olímpico

Uma liminar concedida pela juíza Marina Balester Mello de Godoy, da 14ª Vara Cível de Santo Amaro, autoriza o arrombamento da sede do Esporte Clube Banespa e retomada do terreno pelo Banco Santander, que comprou o velho Banco do Estado de São Paulo (Banespa) em 2001.

Ocorre que, no edital de privatização, previu-se que o Santander garantisse a manutenção do contrato de comodato do imóvel ao clube até 2030. No ano passado, o Santander notificou o clube e apontou descumprimentos de obrigações contratuais. O Esporte Clube Banespa discute na Justiça e pede a manutenção do que foi acordado na compra pelo Santander, há 23 anos.

A mudança do Plano Diretor da cidade de São Paulo aumenta a ânsia de construtoras. Terrenos onde funcionavam agências bancárias de Bradesco e Itaú dão hoje lugar a construções de edifícios de até 40 andares. O Santander poderá recuperar o terreno situado na avenida Santo Amaro em mais seis anos, mas a ansiedade das construtoras é atual.