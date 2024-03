O Maraca não é nosso? Nova Iguaçu x Vasco jogarão em Volta Redonda

Faz apenas sete meses que o juiz Mauro Nicolau Junior concedeu liminar ao Vasco, para que jogasse contra o Atlético, no Maracanã. Justificou a expressa determinação contida no Termo de Concessão de Uso para Flamengo e Fluminense: "Observada a disponibilidade de datas, seré permitido aos demais clubes do Estado do Rio de Janeiro realizar partidas oficiais no Maracanã." Prosseguiu: "O permissionário deverá possibilitar a utilização do Estádio em condições de igualdade pelos demais clubes do futebol profissional."

Não se trata de manifestação de torcedor, mas da interpretação jurídica de um juiz sobre um termo de concessão assinado pelo governo do Estado. A concessão do bem público, o Maracanã, depende do cumprimento do que está no decreto.

Na época, o juiz Mauro Nicolau julgou não haver boa vontade e destacou: "Se por um lado é fato que não apenas o gramado como todo o complexo exige um tempo para preparação e conservação até mesmo para propiciar a segurança aos presentes, por outro, revela-se clara a má vontade do réu para com o autor de forma a receber seus jogos."