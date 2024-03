Briga por Maracanã deve levar Nova Iguaçu x Vasco para Volta Redonda

"Eu sou um gatinho. Como posso interferir numa briga entre um leão e um tigre", pergunta o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes.

A Federação do Estado do Rio de Janeiro tenta interferir pela liberação do Maracanã.

Um dos argumentos é de que não haverá jogos nem de Flamengo nem de Fluminense no meio de semana.

E que, se os mandos de campo fossem de Fla e Flu, por exemplo Fluminense x Nova Iguaçu, Flamengo x Vasco, as duas partidas aconteceriam no maior e mais carismático estádio do Brasil.

Os donos da concessão argumentam que o gramado não suportará mais um final de semana como jogos no sábado e no domingo.

O assunto ficou mais quente depois da camisa vascaína com a inscrição "Maracanã para Todos", no domingo, contra o Nova Iguaçu.