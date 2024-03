Barcelona volta às quartas de final da Champions League após quatro anos

Desde o vexame dos 8 x 2 sofridos para o Bayern, em 2020, Lisboa, o Barcelona não conseguia chegar entre os oito melhores times da Europa.

Voltou!

Com grande atuação de Raphinha, autor do passe para o primeiro gol, marcado por Fermin, e do chute na trave aproveitado por João Cancelo, no rebote, o Barcelona venceu o Napoli por 3 x 1, no estádio Olímpico.