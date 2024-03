Flamengo tem defesa menos vazada da história do Campeonato Carioca

Há um caso comparável ao do Flamengo, mas não a partir do início da temporada.

Em 1977, torneio disputado por 15 equipes em dois turnos, o Vasco passou toda a segunda metade sem ser vazado. Ganhou o segundo turno sem sofrer gols e também não teve sua meta vazada no desempate contra o Flamengo, vencido nos pênaltis após igualdade por 0 x 0.

Como também ficou as duas últimas rodadas do primeiro turno sem sofrer gols, o Vasco completou 17 jogos seguidos em branco. Sofreu cinco gols em 29 jogos, média de 0,17. Mazarópi é até hoje o recordista brasileiro, com 1.816 minutos sem ser vazado.

A média do Flamengo é ainda melhor.

Rossi está há 875 minutos sem sofrer gols. O recorde do Flamengo é de Cantarele, que permaneceu 959 minutos, entre 1978 e 1979, em jogos oficiais.