Fla-Flu, Vasco, São Paulo e semi em Minas. Informações e palpites do PVC

FLUMINENSE x FLAMENGO

Sábado, Maracanã, 21h

ANÁLISE - O equilíbrio desapareceu do Fla-Flu depois da vitória tricolor por 4 x 1 na decisão do estadual do ano passado. Desde então, o Fluminense não venceu nenhum de seus onze clássicos, cinco contra o Flamengo. Com a vantagem de dois empates, o rubro-negro é favorito.