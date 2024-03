Tite muda Flamengo em silêncio e escalará só um ídolo histórico no Fla-Flu

Só Carvajal e Kroos da equipe bicampeã, de escalação repetida nas finais de 2017 e 2018: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Carlo Ancelotti, referência para Tite, comandou a revolução silenciosa no Santiago Bernabéu. No Ninho do Urubu, a reforma é um pouco maior, também porque os elencos no Brasil se modificam com mais frequência, pelas vendas para o exterior e aposentadorias de veteranos que retornam ao país.