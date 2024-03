Textor dubla Eurico Miranda enquanto país luta contra máfia das apostas

Mas já faz quatro meses!

O Brasil sabe que os resultados do futebol estão sob risco desde que o Ministério Público de Goiás anunciou indiciamentos de jogadores por participações em máfias de apostadores.

A legalização dos sites de apostas no governo Michel Temer e o descaso dos anos Bolsonaro sobre o funcionamento das bets produziu um buraco negro. O relatório recente da empresa suíça Sportradar mantém o Brasil em primeiro lugar em jogos suspeitos, com 109 casos em 2023, 29% a menos do que no ano anterior.

Ou seja, a regulamentação dos sites de apostas começa a diminuir o risco.

Mas não exclui, nem no aqui, nem na Premier League.

É até surpreendente que a operação Penalidade Máxima, em Goiás, não tenha apontado nenhum nome de árbitro envolvido em quase dois anos de investigação. Se aparecer, a denúncia será formalizada e o acusado será processado e, eventualmente, preso.