Caetano e Bethânia indicam que tirar grama sintética exigirá campo retrátil

Entre 3 de agosto, na Rio Arena, Barra da Tijuca, até 14 de dezembro, no Allianz Parque, Caetano e Bethânia farão oito espetáculos em sete capitais, nas quais utilizarão as estruturas de sete estádios: Mineirão, Arena do Grêmio, Mané Garrincha, Fonte Nova e Allianz.

O Palmeiras conhece a pressão pela mudança dos gramados e o retorno dos naturais. É óbvio que a melhor solução sempre será ter campos naturais. A questão é o prazo para isso e a possibilidade de ter bons campos de jogo, convivendo com espetáculos musicais. No Parque Antarctica, já se pensa em uma solução tecnológica, para o dia em que se necessite abandonar o sintético. Por exemplo, reproduzir o que se faz em Gelsenkirchen ou Santiago Bernabéu. Se o palco tem de subir, o gramado pode sair.

É uma solução que exigirá investimento e tecnologia. E que pode ser necessária a todos os estádios com shows. Além dos citados na turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Maracanã, Nílton Santos, Arena da Baixada, Morumbi e Neo Química Arena receberam shows no ano passado. Ivete Sangalo no gramado utilizado por Flamengo e Fluminense, Taylor Swift no campo do Botafogo, Skank no Mineirão...

Caetano Veloso e Maria Bethânia, eu vou!

A médio prazo, todos os estádios que abrigarem shows precisarão ser Santiago Bernabéu. Se o palco entra, o gramado sai para tomar sol.

Os campos sintéticos podem ser substituídos a médio prazo. Os esburacados têm de sair de cena também. É urgente!