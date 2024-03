O Vasco assusta. O vascaíno comove

Robles é nome de zagueiro do Água Santa e também de ídolo do Vasco. José Lázaro Robles era o Pinga, que formava na ponta esquerda do time SuperSuperCampeão carioca de 1958, troféu conquistado após dois triangulares extras contra Flamengo e Botafogo. Daí SuperSuperCampeão.

O zagueiro chileno, com nome de ídolo, primeiro deu susto em São Januário, ao marcar o gol do 2x2. Depois, alegria, ao perder o primeiro pênalti do Água Santa. Bruno Mezenga, ex-Flamengo, perdeu o outro e Vegetti converteu o último, da festa.

Festa por quê? Porque o Vasco está na terceira fase da Copaso Brasil pela primeira vez desde 2021 e depois de fracassar contra o ABC, ano passado, e Juazeirense, há duas temporadas.