Corinthians sinaliza fechar com Liga Forte União por direitos de TV

A sinalização é de que o Corinthians fechará com o grupo presidido por Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

A exigência para assinar o pré-contrato com a Globo é receber o mesmo dinheiro do Flamengo.

Há uma dificuldade. Jogando a Copa Sul-Americana neste ano, o Corinthians terá compromissos às terças e quintas-feiras pelo torneio continental, o que diminuirá sua aparição aos domingos, na TV aberta.

Dentro do Parque São Jorge, entende-se que, mesmo assim, e mesmo em 13o lugar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve audiência superior à do Flamengo. É uma avaliação interna.

A caneta só será colocada no papel a partir de semana que vem e, enquanto não houver assinatura, não há certeza de nada.

Mas a tendência é o Corinthians não assinar junto com os clubes da Libra.